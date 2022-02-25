У экс-канцлера Германии Меркель украли кошелек в магазине

У Меркель украли кошелек в магазине. Фото: REUTERS

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель стала жертвой неизвестного злоумышленника, который вытащил кошелек из ее тележки для покупок в супермаркете. Историю рассказывает Bild.

По информации издания, инцидент произошел в четверг 25 февраля в супермаркете на Морзерштрассе в Берлине. Ангела Меркель совершала покупки, ее кошелек лежал в тележке. Неизвестный незаметно вытащил его. Ни сама экс-канцлер, ни охранники магазина ничего не заметили. Обнаружив пропажу, Меркель пошла в ближайших участок полиции и подала заявление о краже кошелька.

Издание уточняет, что в берлинской полиции действительно зафиксирован факт кражи кошелька в супермаркете у 67-летней женщины. Полиция не подтверждает, но и не опровергает, что пострадавшей была госпожа Меркель, так как разглашать личные данные потерпевших запрещает законодательство.

Ранее Ангела Меркель рассказала, чем будет заниматься на пенсии. О чем она рассказала в прощальном интервью, читайте здесь.

А вот что делала Меркель в первый день на пенсии: работала допоздна и отвлеклась только раз, чтобы сходить за продуктами в магазин.

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