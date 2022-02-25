Байден заявил, что Европа отказалась отключать Россию от SWIFT

Президент США Джо Байден озвучил пакет новых санкций против России Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден во время своего выступления перед журналистами в Белом доме по поводу санкций против нашей страны из-за спецоперации на Украине, сообщил, что страны Евросоюза отказались отключать Россию от международной платежной системы SWIFT (Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи).

«Это всегда остается возможным вариантом действий. Однако в настоящий момент это не та позиция, которую желает занять остальная Европа», - так американский лидер ответил на вопрос представителей СМИ, почему в пакет объявленных им санкций не включено отключение нашей страны от SWIFT.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Евросоюза сообщил, что ЕС обсуждает отключение России от платежной системы, но единства по этому вопросу нет. Так, Польша, Эстония, Латвия и Литва выступили «за», а Италия, Венгрия и Кипр – «против», потому что эти страны выступают за более тесные экономические связи с Россией.

Как писал сайт kp.ru, 24 февраля Байден выступил с заявлением, озвучив пакет новых санкций, которым Вашингтон намерен противодействовать спецоперации российских войск, проводимой сейчас на Украине. В своей речи президент США особо отметил, что новые санкции будут иметь долгосрочные последствия для российской экономики.

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