Нуланд заявила о готовности США встретиться с представителями России

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Если Россия готова «остановиться» и прекратить спецоперацию на Украине, вернуться к переговорам, то Соединенные Штаты, со своей стороны, готовы встретиться с представителями Москвы. Об этом в пятницу, 25 февраля, заявила заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.

«Если Россия готова остановиться, если Россия готова вернуться к столу переговоров, США, естественно, будут готовы встретиться с российскими представителями и постараться каким-то образом деэскалировать ситуацию», - сказала она в эфире телеканала «Дождь» (признан в России СМИ-иноагентом).

По словам заместительницы Блинкена, американцы «никогда не собирались и сейчас не собираются отправлять на Украину оружие, с помощью которого они могли бы напасть на Россию».

Напомним, как писал сайт kp.ru, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам, сообщив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что 23 февраля Кремль получил обращения от лидеров ДНР и ЛНР к главе российского государства с просьбой о помощи в отражении украинской агрессии, чтобы избежать жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.

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