США ввели санкции против Путина, Лаврова и Шойгу

США ввели санкции против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова Фото: REUTERS

Американский Минфин объявил, что из-за спецоперации на Украине США ввели персональные санкции против президента России Владимира Путина, министра иностранных дел Сергея Лаврова, главы министерства обороны Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова.

«Соединенные Штаты в координации с союзниками и партнерами продолжили решительный ответ на неоправданное, неспровоцированное и заранее спланированное вторжение России на Украину путем введения санкций в отношении президента Российской Федерации Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова, а также других членов Совета безопасности России», - говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства финансов США.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 25 февраля Евросоюз вслед за Великобританией и США ввел в действие второй пакет санкций против России. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что в санкционный список Брюсселя решили включить президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Это означает, что их активы в Европе должны быть заморожены. Правда, о наличии таких активов самому Боррелю неизвестно.

Утром в четверг, 24 февраля, президент России выступил с новым обращением к россиянам, сообщив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что 23 февраля Кремль получил обращения от лидеров ДНР и ЛНР к главе российского государства с просьбой о помощи в отражении украинской агрессии, чтобы избежать жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.

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