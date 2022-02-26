Россия заблокировала в СБ ООН резолюцию с осуждением операции на Украине

Россия воспользовалась своим правом вето в Совете Безопасности ООН Фото: GLOBAL LOOK PRESS

25 февраля Россия воспользовалась своим правом вето в Совете Безопасности ООН и заблокировала подготовленную западными странами резолюцию с осуждением спецоперации на Украине.

Проект документа поддержали 11 государств, включая Франция и США, воздержались три члена Совбеза – Китай, Индия и ОАЭ.

В тексте резолюции осуждаются действия России на Украине и признание независимости двух народных республик Донбасса, ее авторы требуют отменить это решение. В документе также содержится призыв вывести вооруженные силы РФ за «международно признанные» границы Незалежной.

Напомним, как писал сайт kp.ru, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам, сообщив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что 23 февраля Кремль получил обращения от лидеров ДНР и ЛНР к главе российского государства с просьбой о помощи в отражении украинской агрессии, чтобы избежать жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.

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