Bloomberg: США рассматривают возможность ввести санкции против Банка России

США рассматривают возможность ввести санкции против Банка России
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Американские власти рассматривают возможность ввести санкции против Банка России, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные осведомленные источники в вашингтонской администрации.
По данным собеседников агентства, ограничения планируется ввести в отношении резервов Центробанка в размере 643 миллиардов долларов, которые якобы были накоплены Москвой перед тем, как начать специальную военную операцию на Украине. Причем обсуждение этого вопроса в США идет еще с января. Окончательное решение пока не принято.
Как писал сайт kp.ru, 24 февраля Байден выступил с заявлением, озвучив пакет новых санкций, которым Вашингтон намерен противодействовать спецоперации российских войск, проводимой сейчас на Украине. В своей речи президент США особо отметил, что новые санкции будут иметь долгосрочные последствия для российской экономики.
Утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам, сообщив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции.
Ранее сообщалось, что 23 февраля Кремль получил обращения от лидеров ДНР и ЛНР к главе российского государства с просьбой о помощи в отражении украинской агрессии, чтобы избежать жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.
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