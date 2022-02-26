Bloomberg: США рассматривают возможность ввести санкции против Банка России

США рассматривают возможность ввести санкции против Банка России Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Американские власти рассматривают возможность ввести санкции против Банка России, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные осведомленные источники в вашингтонской администрации.

По данным собеседников агентства, ограничения планируется ввести в отношении резервов Центробанка в размере 643 миллиардов долларов, которые якобы были накоплены Москвой перед тем, как начать специальную военную операцию на Украине. Причем обсуждение этого вопроса в США идет еще с января. Окончательное решение пока не принято.

Как писал сайт kp.ru, 24 февраля Байден выступил с заявлением, озвучив пакет новых санкций, которым Вашингтон намерен противодействовать спецоперации российских войск, проводимой сейчас на Украине. В своей речи президент США особо отметил, что новые санкции будут иметь долгосрочные последствия для российской экономики.

Утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам, сообщив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что 23 февраля Кремль получил обращения от лидеров ДНР и ЛНР к главе российского государства с просьбой о помощи в отражении украинской агрессии, чтобы избежать жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Санкции против банков России: Как коснутся клиентов

Подробно разбираем список всех санкций против банков России, наложенных Западом (подробности).