Губернатор Калининградской области показал, как после закрытия неба будут летать самолеты в Москву

Губернатор Калининграда нарисовал, как будут летать самолеты в Москву после закрытия неба Латвией и Эстонией. Фото: Telegram Антона Алиханова.

Калининградский губернатор Антон Алиханов опубликовал схему примерного авиамаршрута от Калининграда до Москвы после того, как Эстония и Латвия сообщили о закрытии неба для российских авиакомпаний. Алиханов опубликовал схему в Telegram. Если следовать маршрутом, который нарисовал губернатор, то полет от Калининграда до Москвы будет занимать примерно на час больше, чем ранее.

Напомним, за последнее время воздушное пространство для России закрыли Румыния, Литва, Латвия, Эстония и Чехия. Такое решение они приняли из-за спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, которую проводят российские военные.

Власти Латвии приняли решение закрыть воздушное пространство страны для российских авиакомпаний. Об этом рассказал глава латвийского Министерства юстиции Янис Борданс. Министр не уточнил даты введения запрета на полеты российских самолетов над Латвией.

Министр экономики Эстонии Таави Аас сообщил, что страна закрывает воздушное пространство для российских самолетов. Об этом стало известно в субботу, 26 февраля 2022 года.

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