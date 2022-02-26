Володин подтвердил, что Швеция и Финляндия закрыли небо для российской делегации

Вячеслав Володин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин подтвердил, что власти Швеции и Финляндии приняли решение закрыть небо для российской делегации

- Поступают вопросы от журналистов: правда ли, что Швеция и Финляндия закрыли небо для нашего самолёта? Да, правда. Вчера вечером вернулись в Москву после официального визита на Кубу и в Никарагуа, — написал он в своем Telegram-канале.

Володин подчеркнул, что маршрут был согласован заранее, однако страны все равно отказались пускать российский борт.

По словам парламентария, самолет дозаправился на Кубе, время в пути увеличилось на 2,5 часа, однако топлива хватило.

Также Володин разместил скрин перемещения авиасудна с российской делегацией.

Фото: Вячеслав Володин

Напомним, за последнее время воздушное пространство для России закрыли Румыния, Литва, Латвия, Эстония и Чехия. Такое решение связано со спецоперацией РФ на Украине.

Утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с речью, заявив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Как подчеркнул российский лидер, в планы Москвы не входит оккупация Украины, однако намерена стремиться к демилитаризации незалежной.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал Указ о всеобщей мобилизации в стране. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте украинского лидера. Это решение глава государства принял «в связи с военной агрессией РФ против Украины и с целью обеспечения обороны государства».

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