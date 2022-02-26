Аксенов: Российские военные уничтожили украинскую дамбу, перекрывавшую подачу воды в Крым

Северо-Крымский канал был перекрыт Украиной почти восемь лет Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Российские военные уничтожили украинскую дамбу, которая долгие годы перекрывала подачу воды в Крым. Об этом в субботу, 26 февраля, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«Наши военные уничтожили построенную нацистами дамбу, которая перекрывала Северо-Крымский канал», - написал глава Крыма в своем Telegram-канале.

Сергей Аксенов добавил, что работа по возвращению днепровской воды на полуостров продолжается. В крымском поселке Владиславовка готовят насосную станцию для подачи воды.

Накануне сообщалось, что российские войска разблокировали перекрытый почти восемь лет назад Северо-Крымский канал и восстановили, наконец, подачу воды в Крым. Сегодня Вооруженные силы России освободили от националистических вооруженных формирований Украины и взяли под охрану гидротехнический узел Северо-Крымского канала в Херсонской области.

Теперь российские военнослужащие и специалисты проводят работы по очистке русла и восстановлению инфраструктуры гидротехнических сооружений канала, задействована специальная техника отдельного морского инженерного полка Черноморского флота.

Напомним, как писал сайт kp.ru, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам, сообщив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что 23 февраля Кремль получил обращения от лидеров ДНР и ЛНР к главе российского государства с просьбой о помощи в отражении украинской агрессии, чтобы избежать жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.

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