Рогозин: Киев хочет создать ракеты, способные ударить по России

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин Фото: Евгения ГУСЕВА

Киевские власти хотят создать баллистические ракетные комплексы, которые способны наносить удары по территории России, и у Незалежной есть для этого «колоссальный потенциал», считает глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Там есть колоссальный потенциал. Сейчас они нацелены на создание своих баллистических комплексов, которые имеют реальную возможность ударов по нашей территории», - сказал он в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Рогозин напомнил, что на Украине находятся «легендарные в Днепропетровске предприятия» – например, конструкторское бюро «Южное» и «Южмашзавод», а увеличить дальность уже существующего комплекса «Гром», по его словам, не проблема.

«По сути дела, это реальная угроза России аж до Урала», - подытожил он.

Стоит отметить, что украинские военные уже несколько лет мечтают создать ракеты, которые смогли бы «долететь до Москвы» и позволили бы Киеву «показывать зубы Кремлю», диктовать свои условия.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее президент Украины Владимир Зеленский на конференции по безопасности в Мюнхене дал понять, что готов приступить к производству оружия массового поражения.

Он заявил, что Незалежная может отказаться от безъядерного статуса и пригрозил выйти из «Будапештского меморандума». Наш военкор и колумнист Александр Коц считает, что Зеленский заигрался в «ядерный апокалипсис».