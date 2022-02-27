Финляндия готовится закрыть небо для самолетов российских авиакомпаний

Евросоюз намерен закрыть воздушное пространство для российских авиакомпаний Фото: Иван ВИСЛОВ

Финляндия вслед за другими европейскими странами готовится закрыть небо для самолетов российских авиакомпаний из-за ситуации на Украине. Об этом сообщил на своей странице в Twitter министр транспорта и коммуникаций страны Тимо Харакка.

«Финляндия готовится закрыть воздушное пространство от российских самолетов», - написал глава финского Минтранса.

Как писал сайт kp.ru, ранее в субботу, 26 февраля, Россия получила официальные уведомления о закрытии полетов в Болгарию, Польшу и Чехию, небо для наших лайнеров также перекрыли власти Латвии, Литвы, Эстонии и Словении. Кроме того, санкции против «Аэрофлота» ввела Великобритания. Россия в ответ закрыла свое воздушное пространство для авиакомпаний этих стран.

Сейчас также в целях безопасности запрещены полеты гражданских самолетов над Украиной, частью России и Белоруссии, десять аэропортов на юге нашей страны не принимают рейсы до 2 марта.

«Комсомолка» разбиралась, как авиационные санкции и закрытие воздушного пространства отразятся на пассажирах.

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