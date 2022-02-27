ВТБ повысит ставки по ипотеке с 28 февраля на 4%

ВТБ повысит ставки по ипотеке на четыре процентных пункта Фото: Олег УКЛАДОВ

С 28 февраля ВТБ повысит ставки по ипотеке на четыре процентных пункта. Таким образом, минимальная ставка по кредиту на новостройки и готовое жилье составит 15,3% годовых. Кроме того, банк временно приостанавливает оформление заявок на рефинансирование ипотечных кредитов. Об этом сообщила пресс-служба ВТБ, пояснив, что кредитная организация вынуждена пойти на такой шаг из-за западных санкций.

«Мы считаем необходимым сохранить доступ населения к кредитным ресурсам банка, но в условиях объявленных в отношении ВТБ санкций вынуждены пересмотреть параметры ипотечного кредитования», - говорится в сообщении.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 24 февраля американский лидер Джо Байден выступил с заявлением, озвучив пакет новых санкций, которым Вашингтон намерен противодействовать спецоперации российских войск, проводимой сейчас на Украине. В своей речи президент США особо отметил, что новые санкции будут иметь долгосрочные последствия для российской экономики.

В тот же день Штаты ввели новые санкции против российских банков, это означает блокировку всех активов и счетов кредитных организаций в долларах и фактическую изоляцию от долларовой системы. В «черном списке» Вашингтона, среди других, оказались Сбербанк, Газпромбанк и ВТБ.

Банк объяснил клиентам, как дальше будут проводиться их операции: за границей карты работать не будут, в России все операции сохранятся в полном объеме, снятие наличных в банкоматах ограничено только стандартными лимитами по карте клиента.

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