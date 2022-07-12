Более 50 человек пострадали при обстреле ВСУ Новой Каховки в Херсонской области

Глава военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев сообщил, что более 50 человек пострадали при обстреле города Новая Каховка в Херсонской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как сообщает "Пятый канал", у них осколочные ранения и порезы. Раненых продолжают доставлять в больницы.

Напомним, Украина нанесла удар по Новой Каховке в понедельник, 12 июля 2022 года. В результате взорвались склады с селитрой, повреждены рынок, больница и жилые дома. Известно, что удар пришелся в район Каховской ГЭС, но сам объект энергетики не пострадал.

Как ранее писал сайт kp.ru, Владимир Леонтьев сообщил, что сотни квартир уничтожены в Новой Каховке в Херсонской области после обстрела города из американской РСЗО HIMARS.

В Донбассе по-прежнему тяжелая обстановка, украинские военные продолжают бессмысленные обстрелы жилого сектора с позиций, которые еще остаются под их контролем. В результате страдает мирное население. Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.