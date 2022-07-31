Захарова пошутила о тайваньских «полетах во сне и наяву» Пелоси Фото: Евгения ГУСЕВА

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что ситуация с азиатским турне спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси неадекватна и сюрреалистична.

"С одной стороны, хочется назвать полеты Пелоси опасным военно-политическим авантюризмом. С другой — "полетами во сне и наяву". Настолько все происходящее с американской политикой неадекватно и сюрреалистично", - пошутила она в своем Telegram-канале.

Ранее в министерстве обороны КНР сообщили, что китайские вооруженные силы «не будут сидеть сложа руки» в случае визита председателя палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Китайские военные готовы принять решительные меры для пресечения внешнего вмешательства в дела страны.

До этого экс-президент США Дональд Трамп предостерег Пелоси от поездки на Тайвань, заявив, что это может усугубить ситуацию. Белый дом также предупредил спикера Пелоси о рисках визита на Тайвань.

В Минобороны Китая предупредил о военном ответе США в случае визита Пелоси на Тайвань.

В субботу 30 июля самолет Нэнси Пелоси сел на Гавайских островах.