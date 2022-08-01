В кабмине Германии не смогли назвать местонахождение турбины «Северного потока»

В правительстве Германии заявили, что ничего не знают о физическом месте нахождения турбины для российского газопровода "Северный поток". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В кабинете министров ФРГ отказались назвать, где находится предназначенная для россисйского газопровода «Северный поток» турбина Siemens, которая ранее была доставлена в Германию после ремонта в Канаде.

«Турбина на месте, физическое ее местонахождение мне неизвестно», - цитирует агентство DPA заместителя представителя кабинета министров Германии Вольфганаг Бюхнера.

Напомним, турбина для «Северного потока» была отправлена из Канады в Германию 17 июля 2022 года.

Позднее западные СМИ сообщили со ссылкой на собственные источники, что турбина компании Siemens, требуемая для полноценной работы газопровода «Северный поток», застряла в ходе транзита в Германии якобы из-за отсутствия разрешения со стороны России, а «Газпром» заявил, что поставка турбины «Северного потока» из Канады в ФРГ нарушает контракт.

Тем временем немецкий политик предложил получать газ из банановой кожуры и других биологических отходов, чтобы снизить зависимость от топлива из России.