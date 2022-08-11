Украинские военные стреляют по Запорожской АЭС из РСЗО и тяжелой артиллерии

Представитель Запорожской областной администрации Рогов рассказал, что ВСУ используют РСЗО и артиллерию для нанесения ударов по атомной электростанции. Фото: REUTERS

Украинские военные стреляют по Запорожской АЭС и прилегающей к атомному объекту территории из РСЗО и тяжелой артиллерии. Об этом в четверг 11 августа сообщил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Зафиксировано пять «прилётов» в районе комендатуры станции – рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения», - написал Рогов в Telegram, добавив, что ещё пять «прилётов» произошли в районе пожарной части, расположенной неподалеку от атомной электростанции.

По словам Рогова, никто не пострадал.

«На небольшом участке загорелась трава», - написал он, добавив, что из-за обстрелов персоналу станции не удалось вовремя провести пересменку.

«Удары по АЭС наносятся с применением РСЗО и тяжёлой артиллерии с правого берега Днепра, с территории Днепропетровской области, населённых пунктов Никополь, Марганец и Томаковка, контролируемых режимом Зеленского», - отметил Владимир Рогов.

Ранее сообщалось, что украинские военные в течение часа выпустили 20 снарядов по Запорожской АЭС 5 августа 2022.

Глава МАГАТЭ Гросси указал на реальность опасности ядерной катастрофы из-за обстрела Запорожской АЭС.

В Минобороны России также предупредили о катастрофе из-за обстрелов Запорожской АЭС, а Владимир Рогов назвал ядерную катастрофу целью ударов Украины по Запорожской АЭС.