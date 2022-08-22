Охранные предприятия заявили, что не обязаны были следить за парковкой фестиваля "Традиция"

Охранные предприятия заявиди, что не обязаны были следить за парковкой фестиваля "Традиция" Фото: Александр РОГОЗА

Охранные предприятия, которые занимались обеспечением порядка и безопасности на фестивале "Традиция" в Подмосковье заявили, что не охраняли парковку, на которой находился автомобиль погибшей Дарьи Дугиной. Так компании отреагировали на появившиеся сообщения о грядущей проверке со стороны Росгвардии и Следственного комитета РФ.

- То, за что мы согласно договору отвечаем, мы выполнили в полном объеме. И вот этой страшной вины на нас, конечно же, нету. Потому что мы парковку не охраняем, мы охраняем только вход, и в праздники, и в будние. Там же, насколько мне известно, наш главк выделял ЧОП, который на усилении стоял. Мы охраной парковки не занимались. Никаких инцидентов во время фестиваля замечено не было, - сообщили изданию Газета.Ru в компании.

Также в организации "Комкон-Безопасность", которая тоже занималась обеспечением безопасности на фестивале изданию заявили, что авто погибшей Дугиной находилось на парковке, которую охраняло другое предприятие.

- К нам претензий нет. Случай произошел на соседней парковке, где не наш ЧОП охраняет, - уточнили в компании.

Ранее RT писал, что ФСБ России опубликовала видео с подозреваемой в убийстве журналистки Дарьи Дугиной. На видео зафиксировано, как она въезжает в Россию, заселяется в один дом с жертвой и выезжает в Эстонию. По версии ведомства, за убийством журналистки стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк.

Также Life.ru отмечает, что постпред РФ при организации Василий Небензя заявил, что Россия поднимет тему убийства дочери философа Александра Дугина Дарьи на заседании Совбеза ООН 23 августа. Также в этот день будут обсуждения по Запорожью, где не прекращаются украинские провокации. По словам Небензи, убийство Дугиной демонстрирует характер украинского государства, связь Киева с диверсантами очевидна.

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