Байден за 19 месяцев своего президентства отдыхал больше, чем любой из его предшественников Фото: REUTERS

Национальный комитет республиканской партии подсчитал, что президент США Джо Байден за время работы на посту отдыхал 228 дней. Об этом говорится в их Twitter.

"Сегодня 93 день отдыха Байдена в этом году. С момента вступления в должность Байден провел на каникулах 228 дней", - говорится в сообщении.

Тем временем, по данным New York Post, Байден за 19 месяцев своего президентства отдыхал больше, чем любой из его предшественников. Он провел в своей резиденции в Делавэре 150 дней. Дональд Трамп, как указывает издание, к этому периоду пробыл 132 дня на отдыхе, Барак Обама - 38 дней, а Джордж Буш - 100 дней.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден покинул Белый дом, чтобы провести ближайшие две недели в полагающемся ему отпуске. Глава американского государства намерен провести его в родном для него штате Дэлавер. Он оставляет страну на волне сразу нескольких стремительно развивающихся кризисов. И желание Байдена отойти от дел именно в этот период вызвало шквал критики, звучащей в его адрес как со стороны сенаторов и конгрессменов, так и простых граждан, сообщает Fox News.

Как рассказывал сайт KP.RU, президент США Джо Байден снова дал повод для шуток, оговорившись во время выступления на мероприятии в Белом доме. Байден заявил о необходимости немедленного принятия закона о снижении инфляции для того, чтобы предохранить экономический прогресс в США "от улучшения".

До этого Байден вновь попал в неловкую ситуацию, протянув руку для рукопожатия в пустоту на церемонии подписания нового закона в Белом доме.