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В мире22 августа 2022 21:50

Байден за 19 месяцев своего президентства отдыхал больше, чем любой из его предшественников

Национальный комитет республиканской партии США: Байден за время работы на посту отдыхал 228 дней
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Байден за 19 месяцев своего президентства отдыхал больше, чем любой из его предшественников

Байден за 19 месяцев своего президентства отдыхал больше, чем любой из его предшественников

Фото: REUTERS

Национальный комитет республиканской партии подсчитал, что президент США Джо Байден за время работы на посту отдыхал 228 дней. Об этом говорится в их Twitter.

"Сегодня 93 день отдыха Байдена в этом году. С момента вступления в должность Байден провел на каникулах 228 дней", - говорится в сообщении.

Тем временем, по данным New York Post, Байден за 19 месяцев своего президентства отдыхал больше, чем любой из его предшественников. Он провел в своей резиденции в Делавэре 150 дней. Дональд Трамп, как указывает издание, к этому периоду пробыл 132 дня на отдыхе, Барак Обама - 38 дней, а Джордж Буш - 100 дней.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден покинул Белый дом, чтобы провести ближайшие две недели в полагающемся ему отпуске. Глава американского государства намерен провести его в родном для него штате Дэлавер. Он оставляет страну на волне сразу нескольких стремительно развивающихся кризисов. И желание Байдена отойти от дел именно в этот период вызвало шквал критики, звучащей в его адрес как со стороны сенаторов и конгрессменов, так и простых граждан, сообщает Fox News.

Как рассказывал сайт KP.RU, президент США Джо Байден снова дал повод для шуток, оговорившись во время выступления на мероприятии в Белом доме. Байден заявил о необходимости немедленного принятия закона о снижении инфляции для того, чтобы предохранить экономический прогресс в США "от улучшения".

До этого Байден вновь попал в неловкую ситуацию, протянув руку для рукопожатия в пустоту на церемонии подписания нового закона в Белом доме.