Алла Пугачева посетила церемонию прощания с Михаилом Горбачевым

Алла Пугачева на церемонии прощания с Михаилом Горбачевым. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Известная российская певица Алла Пугачева, которая недавно вернулась в Россию после продолжительного отпуска, посетила церемонию прощания с первым и последним президентом Советского Союза Михаилом Горбачевым. Об этом сообщает корреспондент KP.RU с траурной церемонии, которая проходит в Колонном зале Дома союзов в субботу, 3 сентября 2022 года.

Исполнительница облачилась в черный траурный наряд и принесла большой букет цветов.

Ранее сообщалось, что цветы к гробу Михаила Горбачева возложил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он также принес соболезнования родственникам покойного политика.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию прощания с Михаилом Горбачевым. Ознакомиться с наиболее интересными моментами траурного мероприятия можно по ссылке.

Напомним, Михаил Горбачев умер вечером во вторник, 30 августа, в результате продолжительной болезни. Похороны состоятся на Новодевичьем кладбище.