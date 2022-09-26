Устроивший стрельбу в школе Ижевска был вооружен двумя травматами, переделанными под боевой огнестрел Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Мужчина, который устроил стрельбу в школе в Ижевске, был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными для стрельбы боевыми патронами. Об этом рассказал глава комитета Госдумы РФ по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, преступник был вооружён двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами. Пока его личность не установлена», - заявил он.

Напомним, стрельба в школе Ижевска произошла сегодня, 26 сентября. Глава Удмуртии Александр Бречалов прибыл на место происшествия, сообщив, что там работают все спецслужбы. Позже глава региона заявил, что в результате стрельбы погиб охранник, а также сообщил, что мужчина, который устроил стрельбу в школе Ижевска, покончил с собой. Позже Министерство внутренних дел по Республике Удмуртия рассказало о шести погибших и 20 пострадавших в результате стрельбы.