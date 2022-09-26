Число погибших при стрельбе в школе Ижевска выросло до 13 человек Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Число погибших в результате стрельбы в школе Ижевска в понедельник, 26 сентября, выросло до 13 человек, среди которых семеро детей. Такое заявление сделали в Следственном комитете РФ, сообщив также, что ранения получил 21 человек, в том числе 14 детей.

«По предварительным данным, жертвами преступления стали 13 человек, в том числе шесть взрослых и семь несовершеннолетних. Ранены 14 детей и семь взрослых», - сказано в заявлении ведомства.

Как писал сайт KP.RU, ранее Министерство внутренних дел по Республике Удмуртия сообщило о шести погибших и 20 пострадавших в результате стрельбы.

Напомним, стрельба в школе №88 в Ижевске произошла утром в понедельник, 26 сентября. Глава Удмуртии Александр Бречалов прибыл на место происшествия, заявив, что там находятся все спецслужбы. Позже он сообщил, что в результате стрельбы погиб охранник, а мужчина, который устроил стрельбу в школе Ижевска, покончил с собой.