Блинкен заявил, что атака на "Северный поток" никому не выгодна. Фото: REUTERS

Ни саботаж, ни атака на газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» не отвечают интересам ни одной из сторон. Об этом заявил во вторник 27 сентября государственный секретарь США Энтони Блинкен во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром после переговоров в Госдепе. Трансляция пресс-конференции велась на официальном канале ведомства в YouTube, она доступна здесь.

«Первые сообщения указывают на то, что это может быть результатом нападения или акта саботажа. Но если это подтвердится, то это явно не отвечает ничьим интересам», - отметил Энтони Блинкен.

Госсекретарь допустил, что утечки не повлияют серьезно на энергетическую безопасность Европы.

Напомним, вечером 26 сентября диспетчеры центра управления «Северного потока» зафиксировали падение давления на обеих нитках газопровода.

Ранее сообщалось, что ЧП с падением давления на «Северном потоке – 2» произошло в датской ИЭЗ (исключительной экономической зоне) юго-восточнее острова Борнхольм. Соответствующую информацию распространил оператор газопровода - компания Nord Stream 2 AG.

Тем временем немецкие СМИ сообщили, что падение давления газа в газопроводе «Северный поток – 2» и обеих нитках «Северного потока», предположительно, связано с диверсией.

В Швеции в то же время сообщили о подводных взрывах в районе утечек газа на «Северных потоках».