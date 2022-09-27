Евродепутат поблагодарил США за аварию на газопроводах "Северный поток". Фото: REUTERS

Польский депутат Европарламента Радек Сикорский в социальных сетях выразил благодарность США за аварию на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом Сикорский, который ранее занимал пост министра иностранных дел Польши, во вторник 27 сентября написал на своей странице в Twitter.

«Спасибо, США!», - написал экс-министр и евродепутат, сопроводив твит фотографией подводного взрыва газа в районе утечки.

Заявление Сикорского прокомментировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Это официальное заявление о теракте?», - задала вопрос Захарова.

Напомним, вечером 26 сентября диспетчеры центра управления «Северного потока» зафиксировали падение давления на обеих нитках газопровода, также сообщалось о ЧП с падением давления на «Северном потоке-2».

Тем временем немецкие СМИ сообщили, что падение давления газа в газопроводе «Северный поток – 2» и обеих нитках «Северного потока», предположительно, связано с диверсией.

В Швеции в то же время сообщили о подводных взрывах в районе утечек газа на «Северных потоках».