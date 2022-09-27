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Политика27 сентября 2022 19:07

Польский депутат Европарламента поблагодарил США за аварию на «Северных потоках»

Мария Захарова прокомментировала заявление польского депутата
Мария ПАВЛОВА
Евродепутат поблагодарил США за аварию на газопроводах "Северный поток".

Евродепутат поблагодарил США за аварию на газопроводах "Северный поток".

Фото: REUTERS

Польский депутат Европарламента Радек Сикорский в социальных сетях выразил благодарность США за аварию на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом Сикорский, который ранее занимал пост министра иностранных дел Польши, во вторник 27 сентября написал на своей странице в Twitter.

«Спасибо, США!», - написал экс-министр и евродепутат, сопроводив твит фотографией подводного взрыва газа в районе утечки.

Заявление Сикорского прокомментировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Это официальное заявление о теракте?», - задала вопрос Захарова.

Напомним, вечером 26 сентября диспетчеры центра управления «Северного потока» зафиксировали падение давления на обеих нитках газопровода, также сообщалось о ЧП с падением давления на «Северном потоке-2».

Тем временем немецкие СМИ сообщили, что падение давления газа в газопроводе «Северный поток – 2» и обеих нитках «Северного потока», предположительно, связано с диверсией.

В Швеции в то же время сообщили о подводных взрывах в районе утечек газа на «Северных потоках».