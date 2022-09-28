"Это катастрофа": британцы пришли в ужас из-за Лиз Трасс Фото: REUTERS

Читатели британской газеты The Times отреагировали на падение курса фунта стерлингов на фоне обнародования плана по сокращению налогов в Великобритании. Ранее журналисты назвали решение британских властей авантюрой, поскольку оно может привести к кризису фунта стерлинга в стране.

"Это катастрофа – не в последнюю очередь для моих детей. Им приходится мириться с гигантской инфляцией и угрозой резкого роста стоимости их ипотечных кредитов. Никакие уменьшения налогов и увеличения национального дохода не смогут это компенсировать. И в этом тяжелом положении нам придется жить еще очень долго", - написал пользователь Budget Dave.

"Разве у нынешнего правительства было право на то, чтобы сознательно обесценивать фунт стерлингов? Такого мандата у него не было. Просто ужасно, что у нашего нового "кабинета" не хватило ума для того, чтобы разглядеть и разоблачить эти безрассудные игры", - отметил Opalescence.

"Все это – часть грандиозного плана по превращению Соединенного Королевства в посмешище для всего мира", - выразил мнение Stuart Hurst.

"Трасс занимает должность премьер-министра всего несколько недель, и ей уже удалось устроить хаос в стране – с помощью плохо продуманной и высокомерной экономической политики", - возмутился WG.

"Что же они делают? Я просто не могу поверить в то, что они сумели сделать с фунтом стерлингов за такой короткий срок. Мне кажется, они вообще не понимают, что творят. Теперь импорт резко подорожает. А им кажется, что они стимулируют экономику. Очень опасная игра", - добавил ColinMc.

Напомним, после прихода Лиз Трасс на должность премьера Великобритании британские фондовые рынки лишились 500 миллиардов долларов.

С приходом к власти в Британии нового премьер-министра Лиз Трасс страна рискует не справиться с чередой трудных кризисов, убежден бывший главный редактор Daily Telegraph и London Evening Standard, обозреватель Bloomberg Макс Хастингс.

Как ранее писал сайт KP.RU,как и предсказывали, новым премьер-министром Великобритании избрана Лиз Трасс, до этого занимавшая пост министра иностранных дел в кабинете складывающего свои полномочия Бориса Джонсона. В финальном туре выборов главы консервативной партии, который автоматически становится премьером, она набрала 81,3 тысячи голосов, а ее соперник, экс-глава британского минфина Риши Сунак получил 60,4 тысяч.

Про интеллектуальный уровень и говорить не приходится, достаточно напомнить, как Лиз пыталась соединить Черное море с Балтийским и «подарила» Украине наши Воронежскую и Ростовскую области. Хотя по бумагам она с отличием закончила колледж при Оксфорде.