Оператор «Северного потока» допускает возможность ремонта поврежденных ниток газопровода Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Обе поврежденные нитки газопровода «Северный поток» могут быть отремонтированы, сообщил представитель оператора трубопровода – компании Nord Stream AG.

По информации агентства DPA, у оператора есть опыт таких работ и поставщики комплектующих. Перед началом работ необходимо оценить ущерб, нанесенный газопроводу в результате аварии. Представитель компании отметил, что пока Nord Stream AG не располагает реальными фотографиями утечек газа.

Как писал сайт KP.RU, вечером 26 сентября диспетчеры центра управления «Северного потока» зафиксировали падение давления на обеих нитках газопровода, также сообщалось о ЧП с падением давления на «Северном потоке-2».

Тем временем немецкие СМИ сообщили, что падение давления газа в газопроводе «Северный поток – 2» и обеих нитках «Северного потока», предположительно, связано с диверсией.

В Швеции в то же время сообщили о подводных взрывах в районе утечек газа на «Северных потоках».