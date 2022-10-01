Вашингтон не видит указаний на то, что Москва решила применить ядерное оружие

В Пентагоне заявили, что не видят признаков решения Москвы использовать ядерное оружие. Фото: REUTERS

Администрация президента Байдена не видит признаков того, что Российская Федерация может применить ядерное оружие на Украине. Об том заявил в субботу 1 октября глава Пентагона Ллойд Остин, выступая в эфире телеканала CNN.

«На данном этапе я не вижу ничего, что привело бы меня к заключению, что такое решение принято», - сказал Остин, добавив, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину в попытках вернуть присоединившиеся к России в результате референдумов регионы.

В то же время США пригрозили России «катастрофическими последствиями» в случае ядерного удара на Украине.

Ранее МИД РФ назвал условия использования Россией ядерного арсенала, заявив, что использование Россией ядерного арсенала возможно только в качестве ответа.

Также МИД РФ допустил применение ядерного оружия в случае угрозы существованию России. Такая возможность прописана в военной доктрине России, напомнили в ведомстве.

В то же время делегация России в ООН указала на невозможность применения ядерного оружия на Украине в свете ядерной доктрины РФ.