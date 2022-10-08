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Общество8 октября 2022 16:04

Пропускную способность реверсивного движения по Крымскому мосту увеличат с 50 до 100 автомобилей

Поставлена задача, чтобы за ночь запустить движение по двум полосам, сообщил вице-премьер Хуснуллин
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Пропускную способность реверсивного движения по Крымскому мосту увеличат с 50 до 100 автомобилей

Пропускную способность реверсивного движения по Крымскому мосту увеличат с 50 до 100 автомобилей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пропускную способность реверсивного движения по Крымскому мосту в ближайшее время планируется увеличить с 50 до 100 автомобилей, заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

«Запущено автомобильное движение по одной полосе, поставлена задача, чтобы за ночь запустить движение по двум полосам. Сейчас пока мы пропускаем движение по 50 машин. Поставим большее количество проверяющих, чтобы проверять колонны по 100 машин. Мы все вопросы решим», – сказал вице-премьер журналистам.

Хуснуллин также сообщил, что власти уже определились с объемами работ по восстановлению разрушившейся части Крымского моста и заказали металл. Сроки восстановления будут определены в течение суток, добавил он.

Как писал сайт KP.RU, В субботу, 8 октября, на Крымском мосту взорвался грузовик. Это привело к возгоранию семи цистерн с топливом у проезжавшего мимо поезда. Предварительно погибли три человека. Ударная волна была такой силы, что обрушились два пролета автомобильной части моста. Арки моста не пострадали.

Напомним, в настощее время автомобильное движение по неразрушенной нитке Крымского моста уже возобновлено.