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Политика10 октября 2022 9:39

Посольство США в Киеве призвало американцев срочно покинуть Украину

Для этого рекомендовано воспользоваться частным наземным транспортом
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Американские дипломаты призвали граждан США покинуть Украину

Американские дипломаты призвали граждан США покинуть Украину

Фото: REUTERS

Посольство США в Киеве обратилась к американским гражданам, которые находятся на территории Украины, с призывом срочно покинуть эту страну, как только это будет безопасно. Сообщение опубликовано на сайте Госдепа.

Для этого рекомендовано воспользоваться частным наземным транспортом. Если уехать из Украины пока невозможно, нужно находиться в укрытиях, уточнили в дипмиссии.

Напомним, взрывы в понедельник утром фиксируют как в Киеве, так и в других частях Западной Украины. В частности, поступила информация о громких хлопках в Тернополе, Днепропетровске, Киевской и Житомирской областях.

Как ранее писал сайт KP.RU, граждане Соединенных Штатов должны немедленно покинуть Россию, заявили в посольстве США в Москве. По данным ведомства, призыв связан, в том числе, с риском призыва лиц с двойным гражданством в армию в рамках частичной мобилизации.