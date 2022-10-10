Посольство США в Киеве призвало американцев срочно покинуть Украину

Американские дипломаты призвали граждан США покинуть Украину Фото: REUTERS

Посольство США в Киеве обратилась к американским гражданам, которые находятся на территории Украины, с призывом срочно покинуть эту страну, как только это будет безопасно. Сообщение опубликовано на сайте Госдепа.

Для этого рекомендовано воспользоваться частным наземным транспортом. Если уехать из Украины пока невозможно, нужно находиться в укрытиях, уточнили в дипмиссии.

Напомним, взрывы в понедельник утром фиксируют как в Киеве, так и в других частях Западной Украины. В частности, поступила информация о громких хлопках в Тернополе, Днепропетровске, Киевской и Житомирской областях.

Как ранее писал сайт KP.RU, граждане Соединенных Штатов должны немедленно покинуть Россию, заявили в посольстве США в Москве. По данным ведомства, призыв связан, в том числе, с риском призыва лиц с двойным гражданством в армию в рамках частичной мобилизации.