Лиз Трасс отказалась подать в отставку Фото: REUTERS

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс отказалась подать в отставку со своего поста, несмотря на призывы ряда депутатов от Консервативной партии.

«Я останусь на своей должности, чтобы действовать в национальных интересах», — сказала она в интервью телеканалу Би-би-си.

Премьер также отметила, что Великобритания переживает тяжёлые времена. По её словам, в данных условиях нельзя тратить время на разговоры о Консервативной партии.

Накануне парламентарии от консервативной партии Великобритании Криспин Блант, Эндрю Бриджен и Джейми Уоллис заявили, что премьер страны Лиз Трасс должна покинуть свой пост.

Ранее Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс отправила в отставку министра финансов королевства Квази Квартенга, одного из самых ближайших своих соратников.

До этого Лиз Трасс отправила в отставку заместителя министра торговли Конора Бернса после жалоб на его поведение. На Конора поступили жалобы из-за его поведения во время съезда Консервативной партии, который прошел со 2 по 5 октября в Бирмингеме. В чем заключалось неподобающее поведение замминистра, не уточняется.

Как писал сайт KP.RU, смелый план реформ в экономике, предложенный Лиз Трасс, оказался слишком смелым – четверть триллиона фунтов стерлингов, которые нужны для его выполнения, оказались ничем не подкреплены, а сами реформы даже не прошли экспертной оценки. Уже в самом начале своей реализации этот «суперплан» обрушил рынок госдолга, расшатал пенсионную систему страны, уронил курс фунта и заставил казначейство срочно включить н мощность печатный станок в попытке нивелировать неумелое вмешательство в экономику, а также, чтобы выручить правительство.