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Политика20 октября 2022 3:11

Сын экс-президента США Трампа высмеял Зеленского за выпрашивание денег у Запада

Трамп-младший выложил в сеть коллаж с «работающим из дома» Зеленским
Мария ПАВЛОВА
Сын Трампа высмеял Зеленского за выпрашивание помощи у Запада.

Сын Трампа высмеял Зеленского за выпрашивание помощи у Запада.

Фото: REUTERS

Сын бывшего президента Соединенных Штатов Дональд Джон Трамп-младший высмеял президента Украины Владимира Зеленского за выпрашивание денег у западных стран.

Трамп-сын опубликовал в Telegram коллаж, на котором Зеленский сидит за ноутбуком с улыбающимся лицом. Подпись к снимку пародирует популярные рекламные слоганы.

«За прошлый месяц я заработал 40 миллиардов долларов, работая из дома! Узнай как!», - подписал Дональд Джон Трамп-младший фото Зеленского.

Напомним, 28 сентября США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 1,1 миллиарда долларов. В него войдут 18 РСЗО HIMARS и 150 бронированных внедорожников Humvee.

В октябре Байден подписал закон о дополнительной помощи Украине на 12,35 млрд долларов.

Также Джо Байден объявил о выделении Украине военной помощи на 725 млн долларов.

Тем временем американцы назвали Украину «самой коррумпированной страной в мире» и обвинили Байдена в отсутствии стандартов демократии из-за поддержки Украины.