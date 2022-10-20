Сын экс-президента США Трампа высмеял Зеленского за выпрашивание денег у Запада

Сын Трампа высмеял Зеленского за выпрашивание помощи у Запада. Фото: REUTERS

Сын бывшего президента Соединенных Штатов Дональд Джон Трамп-младший высмеял президента Украины Владимира Зеленского за выпрашивание денег у западных стран.

Трамп-сын опубликовал в Telegram коллаж, на котором Зеленский сидит за ноутбуком с улыбающимся лицом. Подпись к снимку пародирует популярные рекламные слоганы.

«За прошлый месяц я заработал 40 миллиардов долларов, работая из дома! Узнай как!», - подписал Дональд Джон Трамп-младший фото Зеленского.

Напомним, 28 сентября США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 1,1 миллиарда долларов. В него войдут 18 РСЗО HIMARS и 150 бронированных внедорожников Humvee.

В октябре Байден подписал закон о дополнительной помощи Украине на 12,35 млрд долларов.

Также Джо Байден объявил о выделении Украине военной помощи на 725 млн долларов.

Тем временем американцы назвали Украину «самой коррумпированной страной в мире» и обвинили Байдена в отсутствии стандартов демократии из-за поддержки Украины.