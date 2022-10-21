Конгрессмен Маккол заявил о разрушении оборонной промышленности США

Американский конгрессмен заявил о развале оборонно-промышленного комплекса США. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Вашингтон скрывает имеющиеся серьезные проблемы с оборонным комплексом. Об этом конгрессмен Майкл Маккол рассказал в интервью изданию Newsmax.

«Система сломана. Мы не можем производить оружие достаточно быстро», - сказал политик, отметив, что лаже Украине новые новые артиллерийские ракетные комплексы HIMARS могут быть переданы только через несколько лет.

Маккол указал на внутренние проблемы, возникающие из-за снижения военного потенциала США и назвал вопрос продажи оружия самой большой угрозой для национальной безопасности Соединенных Штатов на сегодняшний момент.

Тем временем глава офиса Зеленского Ермак назвал идиотами тех, кто призывает к миру не на условиях Киева.

Напомним, в октябре Байден подписал закон о дополнительной помощи Украине на 12,35 млрд долларов.

Также Джо Байден объявил о выделении Украине военной помощи на 725 млн долларов.

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