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Политика21 октября 2022 3:45

Конгрессмен Маккол заявил о разрушении оборонной промышленности США

Политик назвал вопрос продажи оружия угрозой национальной безопасности Штатов
Мария ПАВЛОВА
Американский конгрессмен заявил о развале оборонно-промышленного комплекса США.

Американский конгрессмен заявил о развале оборонно-промышленного комплекса США.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Вашингтон скрывает имеющиеся серьезные проблемы с оборонным комплексом. Об этом конгрессмен Майкл Маккол рассказал в интервью изданию Newsmax.

«Система сломана. Мы не можем производить оружие достаточно быстро», - сказал политик, отметив, что лаже Украине новые новые артиллерийские ракетные комплексы HIMARS могут быть переданы только через несколько лет.

Маккол указал на внутренние проблемы, возникающие из-за снижения военного потенциала США и назвал вопрос продажи оружия самой большой угрозой для национальной безопасности Соединенных Штатов на сегодняшний момент.

Тем временем глава офиса Зеленского Ермак назвал идиотами тех, кто призывает к миру не на условиях Киева.

Напомним, в октябре Байден подписал закон о дополнительной помощи Украине на 12,35 млрд долларов.

Также Джо Байден объявил о выделении Украине военной помощи на 725 млн долларов.

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