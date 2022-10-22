В Киеве объявили воздушную тревогу Фото: REUTERS

Воздушная тревога объявлена в Киеве, заявила городская администрация. Об этом пишет РИА Новости.

"Сирены воздушной тревоги звучат в Киеве", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.

Напомним, сегодня утром воздушная тревога в очередной раз объявлена в Киеве. Об этом сообщили в телеграм-канале администрации украинской столицы.

Также днем ранее воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины. При этом из некоторых муниципалитетов поступали сообщения об ударах по объектам инфраструктуры. Например, в Днепропетровской области повреждены объекты энергетической инфраструктуры и промпредприятие.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.