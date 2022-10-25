МВД России оформило 3,9 миллионов загранпаспортов с начала 2022 года Фото: REUTERS

Министерство внутренних дел России с января по сентябрь 2022 года оформило около 3,9 млн загранпаспортов. Это самый большой показатель за последние четыре года. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на данные ведомства за девять месяцев 2022 года.

"За январь-сентябрь 2022 года оформлено заграничных паспортов 3 882 392", - говорится в материалах МВД.

В аналогичный период 2021 года было выдано 2 877 443 загранпаспорта, что превышает нынешний показатель более чем на миллион. Согласно информации МВД России, количество загранпаспортов, выданных к третьему кварталу 2022 года, стало самым большим за четыре года.

Самые низкие показатели зафиксированы в 2020 и 2021 годах, что обусловлено пандемией коронавируса и введением ограничительных мер. В 2020 году МВД оформило 2,2 млн загранпаспортов, в 2019 - более 3,7 млн.

Самый высокий показатель последний раз фиксировался в 2018 году. Тогда ведомство за девять месяцев выдало более 4,2 млн загранпаспортов.

Пик выдачи паспортов совпал с информацией о массовом отъезде россиян в 2022 году. Так, например, с момента объявления в России частичной мобилизации в Финляндию из РФ въехало примерно 60 тысяч человек. В направлении Грузии за двое суток, с 26 по 28 сентября, зафиксировано более 20 тысяч пересечений границы российскими гражданами. А по данным МВД Казахстана, из России за 9 месяцев 2022 года въехало 1 660 000 человек, а выехало 1 640 000.

Напомним, что в июле 2022 года уже поднимался “шум” вокруг массовой миграции из России, когда опубликовали информацию о более чем трех миллионах граждан, покинувших страну. Тогда сайт KP.RU поговорил с экспертами и пришел к выводу, что по итогу за границей с 24 февраля осталось 436 тысяч человек.