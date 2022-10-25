Байден поздравил "Рашида Санука" с назначением на пост премьера Британии Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в очередной раз неправильно произнес имя. На этот раз американский лидер не смог произнести имя нового премьер-министра Великобритании, поздравив с назначением на пост главы британского правительства «Рашида Санука".

При этом президент США, выступая в Белом доме по случаю начала индуистского праздника Дивали, назвал назначение на пост премьер-министра Великобритании Риши Сунака, который имеет индийское происхождение, «поворотным моментом»

Напомним, это далеко не первая оговорка Байдена. Ранее американский лидер долго не мог вспомнить имя администратора Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA) Динн Крисуэлл, что произошло через несколько минут после разговора с ней. Незадолго до этого глава Белого дома перепутал имя губернатора Мичигана, а во время переговоров не смог вспомнить имя премьер-министра Австралии. Кроме того, президент США пару раз называл вице-президента США Камалу Харрис главой государства.