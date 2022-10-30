Американцы назвали перепутавшего количество штатов США Байдена безумным

Американцы назвали безумным своего президента, который неправильно назвал количество штатов в США. Фото: REUTERS

Американцы назвали своего президента Джо Байдена безумным после того, как тот, оговорившись, заявил, что США делятся на 54 штата в то время, как на самом деле их 50. Гневными комментариями разразились читатели Daily Mail из США.

Комментаторы выразили недоумение, «как можно забыть число 50» и призвали «вытащить этого парня из Белого дома ради безопасности».

«Он потерял рассудок», - написал один из комментаторов, в то время как другой заявил, что поведение Байдена находится «за гранью позора».

Напомним, президент Соединенных Штатов Джо Байден во время выступления в Пенсильвании случайно перепутал количество штатов. Вместо 50 он заявил о «54 штатах» в США.

Ранее Байден перепутал Мариуполь с «Метрополем» во время выступления в Варшаве. Также он перепутал пол мэра Чикаго, назвав чиновницу «мистером».

В марте 2022 года Байден оговорился и перепутал украинцев с иранцами, а накануне назвал Афганистан сначала Украиной, а позже Ираком.

Постоянные оговорки президента США заставляют его противников настаивать на прохождении им когнитивного теста.