Заговорившийся от старости Байден случайно обвинил Россию в стихийных бедствиях

Байден назвал ураган "Ян", разрушивший побережье Флориды, "Иваном". Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден в очередной раз допустил оговорку, привлекшую внимание прессы. На сей раз американский лидер переименовал обрушившийся в конце сентября-начале октября на штат Флорида ураган. Байден назвал ураган «Иваном» в то время, как синоптики ранее дали ему имя «Ян».

«В прошлый раз я был во Флориде почти месяц назад из-за урагана «Иван», - сказал Байден во время своего очередного выступления. Президент тут же исправил свою оговорку и извинился за нее.

Напомним, ураган «Ян», который называют одним из самых страшных в истории США, обрушился в конце сентября-начале октября на юго-восточное побережье Флориды и затронул территорию ряда других штатов. Губернатор Флориды назвал ущерб, нанесенный «Яном», историческим.

Президент США Джо Байден не впервые допускает шокирующие оговорки. Так, недавно он заявил, что Америка делится на 54 штата. Американцы назвали перепутавшего количество штатов США Байдена безумным.

Ранее Байден перепутал «уголовное преследование» с «проституцией».

Также сообщалось, что Байден перепутал украинцев с иранцами, а накануне назвал Афганистан сначала Украиной, а позже Ираком.

Летом 2022 года Джо Байден заявил, что НАТО угрожает самой себе.