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НовостиПолитика2 ноября 2022 1:36

Байден забыл, когда вступил в должность президента

Американский лидер заявил, что стал президентом «этим летом»
Мария ПАВЛОВА
Байден забыл, когда он стал президентом США.

Байден забыл, когда он стал президентом США.

Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден снова допустил скандальную оговорку. Выступая на митинге в штате Флорида, он забыл, когда вступил в должность президента, заявив, что это произошло летом 2022 года.

«Я проезжал заправку по дороге. Бензин 3 доллара 25 центов, а был 5 баксов, когда я вступил в должность этим летом», - цитируют Байдена СМИ.

Напомним, Джо Байден стал президентом США в 2020 году.

Также американский лидер переименовал обрушившийся в конце сентября-начале октября на штат Флорида ураган. Байден назвал ураган «Иваном» в то время, как синоптики ранее дали ему имя «Ян».

Президент США Джо Байден не впервые допускает шокирующие оговорки. Так, недавно он заявил, что Америка делится на 54 штата. Американцы назвали перепутавшего количество штатов США Байдена безумным.

Также Байден перепутал украинцев с иранцами, а накануне назвал Афганистан сначала Украиной, а позже Ираком.

Летом 2022 года Джо Байден заявил, что НАТО угрожает самой себе.