В Турции выписали из больницы 39 пострадавших при взрыве в Стамбуле

Из больниц Турции выписали 39 пострадавших в результате теракта 13 ноября. Фото: REUTERS

Двое из пострадавших при теракте в Стамбуле в воскресенье 13 ноября находятся в тяжелом состоянии, всего же в реанимации остаются пятеро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджу.

По словам Коджи, 39 пострадавших уже выписаны домой после оказания медицинской помощи. В лечебных учреждениях остаются 42 человека.

«Из 42 пострадавших при взрыве на Истикляле и находящихся на лечении человек пятеро находятся в реанимации, состояние двоих из них остается тяжелым», - рассказал Коджа.

Напомним, 13 ноября в воскресенье власти Стамбула сообщили о гибели четырех человек при взрыве в центре города. Силовики Турции называют произошедшее терактом.

Позже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что число жертв взрыва в Стамбуле выросло до шести, а число пострадавших до 53 человек.

Вице-президент Турции сообщил, что число пострадавших при взрыве в центре Стамбула выросло до 81.

Также сообщалось, что турецкие силовики рассматривают версию теракта при расследовании взрыва, прогремевшего 13 ноября 2022 года на пешеходной туристической улице Истикляль.