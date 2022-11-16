МИД Польши вызвал посла РФ в связи с инцидентом недалеко от польско-украинской границы

Российского посла вызвали в польский МИД в связи с инцидентом с падением ракеты на востоке страны. Фото: REUTERS

Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев вызван в Министерство иностранных дел этой страны. Сообщается, что это связано с инцидентом в Люблинском воеводстве недалеко от польско-украинской границы.

«Министр иностранных дел Збигнев Рау вызвал посла Российской Федерации с требованием незамедлительно предоставить подробные разъяснения», - сказано в сообщении польского внешнеполитического ведомства.

Ранее Польша заявила,, что на Пшеводув якобы упала ракета российского производства. Инцидент в польском МИД охарактеризовали как «многочасовой массированный обстрел» территории Украины.

Польская сторона выдвинула версию, что упавшие на территории страны ракеты якобы были российскими. Минобороны РФ опровергло эти заявления и назвало обвинения в адрес России провокацией со стороны Польши с целью эскалации.

Напомним, во вторник 15 ноября польские СМИ сообщили, что две ракеты упали в населенной местности Пшеводув в Люблинском воеводстве на границе с Украиной.

Экстренные службы Польши подтвердили гибель двоих человек в результате взрыва.