В МИД Польши заявили, что на Пшеводув упала ракета российского производства

МИД Польши заявил, что на Люблинское воеводство упала якобы российская ракета. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

МИД Польши сделал заявление, в котором говорится о падении на территорию Люблинского воеводства ракеты российского производства во вторник 15 ноября.

«В 15:40 на территории села Пшеводув Хрубешовского района Люблинского воеводства упала ракета российского производства, в результате чего погибли два гражданина Польской Республики», - цитирует РИА Новости сообщение польского дипломатического ведомства.

Напомним, во вторник 15 ноября польские СМИ сообщили, что две ракеты упали в населенной местности Пшеводув в Люблинском воеводстве на границе с Украиной.

Экстренный службы Польши подтвердили гибель двоих человек в результате взрыва.

Президент Польши Анджей Дуда после падения ракет пообщался с Байденом, Столтенбергом и Зеленским.

Также сообщалось, что польский МИД вызвал посла РФ в Польше в связи с инцидентом.

Польская сторона выдвинула версию, что упавшие на территории страны ракеты якобы были российскими. Минобороны РФ опровергло эти заявления и назвало обвинения в адрес России провокацией со стороны Польши с целью эскалации.