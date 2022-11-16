Североатлантический совет НАТО проводит заседание из-за инцидента в Польше

Генсек НАТО проведет встречу альянса после инцидента в Польше и выступит по итогам заседания Фото: REUTERS

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сегодня проведет заседание Североатлантического совета в связи с инцидентом в Восточной Польше и по итогам встречи выступит перед представителями СМИ, об этом сообщается в заявлении пресс-службы военного блока.

«В среду 16 ноября генсек НАТО проведет заседание Североатлантического совета, посвященное вчерашнему взрыву в Восточной Польше недалеко от границы с Украиной. После заседания генсек проведет брифинг для СМИ примерно в 12.30 (14.30 время по Москве – прим.)», - говорится в сообщении.

Напомним, во вторник 15 ноября 2022 года польские СМИ сообщили, что две ракеты упали у населенного пункта Пшеводув в Люблинском воеводстве на границе с Украиной.

В Министерстве обороны России заявили, что российские средства поражения не наносили ударов по каким-либо целям, находящимся вблизи украинско-польской границы.

Издание Associated Press со ссылкой на американские власти сообщила, что ракета, попавшая по территории Польши, была выпущена ВСУ, чтобы сбить российскую ракету.

Кроме того, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о непричастности России к инциденту с падением ракеты на территории Польши.