Дональд Трамп –младший предложил прекратить военные траты на Украину

Дональд Трамп –младший предложил прекратить военную помощь Украине Фото: REUTERS

Дональд Трамп – младший, сын бывшего 45-го президента США, в соцсети предложил прекратить оказание военной помощи Украины после падения ракет на территории Польши.

«Поскольку именно ракета Украины поразила нашего союзника по НАТО Польшу, можем ли мы хотя бы сейчас прекратить тратить миллиарды на их вооружение?», - выразил он свое мнение.

Как сообщал сайт KP.RU, 15 ноября 2022 года в польских изданиях распространили информацию, что в Люблинском воеводстве на границе с Украиной в результате падения двух ракет погибли люди.

Минобороны России в своем заявлении указало, что российские средства поражения не наносили ударов по целям, расположенным рядом с украинско-польской границей.

МИД России отверг и назвал ложными обвинения стран НАТО и зарубежных СМИ в причастности России к падению ракет на территории Польши.

CNN сообщило, что украинские военные признали задействование ПВО 15 ноября рядом с местом падения ракет в Польше.