В США назвали заявление Зеленского об упавших в Польше ракетах ловушкой для НАТО

В США считают, что НАТО оказалась в ловушке из-за заявлений Зеленского об упавшей в Польше ракете. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

НАТО оказалось в ловушке из-за заявлений президента Украины Владимира Зеленского после падения украинской ракеты на территории Польши, пишет издание The American Conservative.

Обозреватель издания считает, что речь идет о преднамеренной попытке дезинформировать США как со стороны Зеленского, так и со стороны Польши, в результате которой Вашингтон вынужден подвергать риску свою собственную безопасность в интересах восточноевропейских союзников.

«Этот эпизод дает возможность обдумать и пересмотреть некоторые обязательства альянса и риск возникновения новых витков на спирали эскалации. В следующий раз миру может повезти не так сильно», - говорится в публикации.

Издание делает вывод, что из-за расширения НАТО Вашингтону становится труднее действовать в собственных интересах.

Напомним, 15 ноября две ракеты упали на территории Польши, в результате погибли два человека.

Президент Украины Владимир Зеленский первоначально заявлял, что упавшая в Польше ракета является российской, позже он сообщил, что не уверен на 100% в том, какая именно была ракета.

Все об инциденте с упавшими в Польше ракетами читайте здесь на KP.RU.

После случая с падением ракет на польскую территорию Германия приняла решение патрулировать воздушное пространство Польши. Для этого ФРГ направит в Польшу ракетные комплексы и истребители.