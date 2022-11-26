Путин присвоил звание "Мать-героиня" семи россиянкам

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание "за большие заслуги в укреплении института семьи, повышении значимости материнства и воспитании детей" Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин за большие заслуги в укреплении института семьи, повышении значимости материнства и воспитании детей присвоил семи россиянкам звание "Мать-героиня". Подписанный указ размещен на портале правовой информации.

С 15 августа 2022 года Владимир Путин учредил звание "Мать-героиня" для родивших и воспитавших 10 и более детей гражданок Российской Федерации. Вместе с званием и орденом матерям полагается единовременная выплата в размере 1 млн рублей.

Напомним, 14 ноября 2022 года Президент России подписал указ о присвоении супруге главы Чеченской республики Рамзана Кадырова Медни Кадыровой звание «Мать-героиня».

Над укреплением института семьи и традиционных ценностей работает также Госдума РФ. Ведомство приняло закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений в России, в том числе в интернете, СМИ, а также рекламе, литературе и кино.

Напомним, председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что приравнивать “нетрадиционалов” к “традиционалам” недопустимо. Она считает, что “однополая любовь” не имеет права “на существование, как и брачные отношения между мужчиной и женщиной”.

При этом спикер Госдумы Вячеслав Володин утверждает, что законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений направлен на защиту россиян, а не является ограничением прав ЛГБТ-сообщества.

Звание "Мать-героиня" получили Ахматова А. Х. (Кабардино-Балкарская Республика), Бадмаева Л. Н. (Республика Бурятия), Китаева Е. А. (Алтайский край), Кожеватова Е. Г. (Оренбургская область), Меньшикова Г. Н. (Волгоградская область), Салтыкова Т. С. (Московская область) и Скрипко И. Б. (город Санкт-Петербург).