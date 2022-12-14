Польша намерена изменить закон о Верховном суде ради 35 млрд евро от ЕС

Польша планирует изменить закон о Верховном суде ради 35 млрд евро от Евросоюза. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Польша представила еврокомиссарам проект изменения закона о Верховном суде. Об этом заявил во вторник 13 декабря заместитель министра иностранных дел Шимон Шинковский вель Сенк, выступая в парламенте республики, добавив, что с большой вероятностью проект будет внесен в польский сейм вечером того же дня.

«Если они (изменения) будут приняты польским парламентом, они завершат веху в области правосудия, которая является наиболее важной с точки зрения выполнения условий для получения средств KPO», - цитирует вель Сенка РИА Новости.

По словам чиновника, еврокомиссары положительно оценили предлагаемые изменения.

Напомним, в октябре 2021 года Конституционный суд Польши подтвердил, что нормы конституции страны имеют приоритет над законодательством ЕС. В тот же день Еврокомиссия выступила с заявлением, в котором жестко заявила: «Законодательство ЕС имеет приоритет над национальным законодательством, включая конституционные положения».

В ответ на это Европейский суд, высшая судебная инстанция ЕС, поддержал предложение Еврокомиссии штрафовать Польшу на 1 млн евро в день. Также Еврокомиссия решила не выделять Польше обещанные ранее 35 млрд евро на борьбу с последствиями пандемии.

Позднее Варшава ужесточила риторику в отношении Брюсселя из-за отказа выделить деньги на борьбу с пандемией COVID-19.

Так, экс-министр финансов Польши Косьчиньский заявил о предательстве со стороны Евросоюза, настаивающего на проведении Польшей определенных реформ для получения 35 млрд евро на восстановление после пандемии.