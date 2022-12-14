Депутат Рады Гончаренко подтвердил сообщения о взрывах в Киеве

Депутат Рады Алексей Гончаренко сообщил о взрывах в Киеве Фото: REUTERS

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко подтвердил информацию о взрывах в Киеве в среду, 14 декабря 2022 года. Об этом политик написал в своем телеграм-канале.

Ранее аналогичные данные озвучил мэр украинской столицы Виталий Кличко. Подробностей инцидента, данных о возможных разрушениях и предполагаемом ущербе не приводится.

Как писал сайт KP.RU, утром 14 декабря в Киеве объявили воздушную тревогу. Населению рекомендовали не покидать укрытий.

Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российские удары по украинским объектам энергетики призваны вывести из строя ту инфраструктуру, что помогает Вооруженным силам Украины убивать русских.

Отметим, что Россия начала наносить ракетные удары по критической инфраструктуре Украины 10 октября 2022 года, после того, как был совершен террористический акт на Крымском мосту.