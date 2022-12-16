На месте покушения на главу «Русского дома» в ЦАР обнаружена записка с угрозой Фото: из соцсетей

На месте покушения на главу «Русского дома» Дмитрия Сытого в Центральноафриканской Республике (ЦАР) была обнаружена записка с угрозой «от всех французов».

Как сообщает РИА Новости, в записке был призыв к россиянам убираться из Африки.

Напомним, покушение произошло утром в пятницу, 16 декабря, не в самой дипмиссии, а в доме дипломата. Взрыв произошел после того, как Сытый вскрыл посылку. Позже появилось сообщение о том, что посылка была направлена из Того.

В российском посольстве в ЦАР сообщили, что после произошедшего глава Русского дома был госпитализирован, заявив также о том, что на данный момент его состояние оценивается как тяжелое, но при этом стабильное, поэтому нет угрозы для жизни.

Глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ говорил о том, что Сытый и ранее уже получал угрозы. В Министерстве иностранных дел РФ данное покушение назвали преступной акцией, которая была попыткой навредить отношениям двух стран.