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НовостиПолитика22 декабря 2022 1:27

Зеленский попросил Байдена увеличить количество передаваемых Украине систем ПВО Patriot

Батарея ПВО Patriot входит в новый пакет американской военной помощи Украине
Мария ПАВЛОВА
Зеленский заявил, что Украина хочет еще систем ПВО Patriot.

Зеленский заявил, что Украина хочет еще систем ПВО Patriot.

Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США в среду 21 декабря заявил, что Киев хотел бы получить больше систем ПВО Patriot.

Американский лидер Джо Байден в ответ на слова Зеленского о возможности обращения Киева за дополнительными системами Patriot заявил, что США «работают над этим», пишет ТАСС.

Также Байден заявил, что ВСУ нужно время на подготовку к применению американских комплексов ПВО Patriot.

Ранее сообщалось, что украинских военных будут обучать управлению комплексами ПВО Patriot в Германии.

Ранее сообщалось, что Джо Байден во время переговоров пообещал Зеленскому и дальше оказывать военную помощь Украине. Таким образом Вашингтон намерен создавать «издержки для Кремля».

Тем временем в Пентагоне рассказали, что входит в новый пакет военной помощи Вашингтона Киеву. В том числе речь идет о боеприпасах калибра 155 мм, такие боеприпасы ВСУ неоднократно использовали при обстреле мирных кварталов Донецка.