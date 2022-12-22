Дмитрий Рогозин сообщил о гибели своего помощника при обстреле Донецка Фото: Артем КИЛЬКИН

Бывший генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что его помощник Михаил Бридасов погиб в ходе обстрела Донецка Вооруженными силами Украины.

«Погиб мой боевой товарищ и помощник Михаил Бридасов, в недавнем прошлом офицер спецназа. Остальные ребята из нашей группы также получили ранения различной тяжести. Трое из них в тяжелом состоянии. Молюсь за их выздоровление», – написал он на своей странице во «ВКонтакте».

Рогозин рассказал, что удар по гостинице в Донецке был нанесен спустя десять минут после прибытия туда премьер-министра ДНР Виталия Хоценко. По словам экс-главы Роскосмоса, ВСУ били точно и целенаправленно. Рогозин пообещал вернуться в зону боевых действий после того, как поправится, и отомстить за погибших товарищей.

Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что осколок мины, застрявший в позвоночнике экс-главы Роскосмоса, извлечь невозможно. В настоящее время он находится в военном госпитале Ростова-на-Дону.

Ранее в беседе с военкором «Комсомольской правды» Александром Коцем Рогозин сообщил, что по гостинице, в которой он находился со своей командой, было шесть-семь точных прилетов.

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил о гибели двух человек при обстреле гостиницы в Донецке, где были ранены Рогозин и Хоценко.