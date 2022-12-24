Что произошло в ночь на 24 декабря

Владимир Зеленский всячески пытался убедить американский конгресс в возможности военной победы его страны над РФ Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего недавнего визита в Соединенные Штаты пытался убедить американских конгрессменов и президента США Джо Байдена в возможности абсолютной победы над Россией. Об этом сообщает американское издание The Washington Post (WP) со ссылкой на собственные анонимные информированные источники.

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